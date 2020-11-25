Спортсмен, подвинься на дорожке. Любитель вернулся Плавательный бассейн спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке теперь могут посещать все любители плавания, а не только спортсмены.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, с сентября в бассейне спорткомплекса могли заниматься только спортсмены-пловцы. Теперь выйти на дорожки смогут все желающие, сеансы плавания будут проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.

«В спортивном учреждении действует масочный режим и проводится обязательная термометрия. Посетителям желательно приходить не менее чем за 15 минут до начала сеанса. При первом посещении бассейна необходимо представить справку от врача с заключением об отсутствии противопоказаний», – уточнили специалисты.

Как отмечает пресс-служба краевого правительства, время вынужденного простоя в спорткомплексе «Олимпиец» было использовано для капитального ремонта системы вентиляции воздуха в помещении бассейна, на который из регионального бюджета направили более 29 миллионов рублей. Новое энергоэффективное оборудование осуществляет забор воздуха с улицы, подогревает, очищает и подает его в помещение через специальные фильтры, а после воздух снова выводится на улицу. Система вентиляции работает полностью в автоматическом режиме.

В бассейне также появились новые комплекты разделительных дорожек. Современное оборудование с яркими волногасителями создает дополнительный комфорт при занятиях на воде.

Кроме того, после капитального ремонта открылась обновленная лестница центрального входа в спорткомплекс. На лестничном марше уложены гранитные противоскользящие ступени, устойчивые к перепадам влажности и температуры, установлены перила из нержавеющей стали. На входе в спорткомплекс работает современная система освещения.

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться специальным лифтом, установленным по региональной программе «Доступная среда».

Отдел новостей «В»

Фото министерства физической культуры и спорта Приморского края