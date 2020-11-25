Идет предварительная регистрация на онлайн-первенство края по го Во Владивостоке определят победителя и призеров первенства края по го, сообщает sportprimorsky.ru.

После долгого перерыва и отсутствия соревнований было принято решение провести турнир в онлайн-формате 29 ноября.

«Когда позволяла погода, мы проводили тренировки на улице. Сейчас больше проводим времени в онлайн, а в связи с успешным согласованием в Минспорта новой редакции правил вида спорта го официальные соревнования теперь тоже можно проводить онлайн. И первым нашим опытом в таком формате станет первенство Приморского края по игре го», – рассказал вице-президент Федерации го Приморского края Алексей Хованец.

В первенстве и юношеских соревнованиях могут принять участие спортсмены до 20 лет.

Напомним, что по решению Международной федерации по игре го 41-й чемпионат мира состоится во Владивостоке с 3 по 7 июня 2021 года. Впервые за всю историю древнейшей стратегической игры событие с 40-летней историей пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии.

Чемпионат пройдет на острове Русском в кампусе Дальневосточного федерального университета. В нем примут участие представители 77 стран.

Отдел новостей «В»

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