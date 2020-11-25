Приморские паралимпийцы выступили на чемпионате России Сборная спортсменов из Приморского края заняла четвертое место на чемпионате России по регби на колясках среди лиц с ПОДА, сообщает пресс-служба края со ссылкой на Общественное телевидение Приморья.

Соревнования, напомним, проходили в Республике Крым с 18 по 21 ноября. Паралимпийцы выполнили норматив кандидатов в мастера спорта и теперь смогут участвовать в международных соревнованиях.

Приморцы вели борьбу с мастеровитыми командами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кузбасса.

«Впечатления хорошие от соревнований. Немного устали туда-сюда добираться, но в целом все хорошо. Познакомились с ребятами из других команд. Классные игроки из Москвы и Питера – сильные команды у них. Нам не хватает тренировки, чтобы сыграть хорошо против них. Но играли мы все равно достойно», – рассказал игрок сборной Приморского края по регби на колясках Алексей Мондиков.

Регби на колясках – это игра между двумя командами по четыре игрока в каждой. В 1996 году этот вид спорта дебютировал на Паралимпийских играх в Атланте. Целью каждой команды является набор игроками очков путем касания или пересечения линии ворот соперника мячом, над которым осуществляется контроль. Возможны следующие действия с мячом: передача, бросок, удар, крученый удар, дриблинг или передвижение с ним в любом направлении, ограниченном действующими правилами. Команда, набравшая большее количество очков к окончанию игры, признается победителем.

Как уже писал «В», поездка на всероссийские соревнования, тренировочные сборы и экипировка спортсменов-колясочников были организованы при поддержке краевого министерства физической культуры и спорта и регионального отделения партии «Единая Россия» по поручению главы региона Олега Кожемяко.

В этом году министерство предоставило краевой Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата субсидию около 10 миллионов рублей на проведение учебно-тренировочных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и экипировки.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта sportprimorsky.ru