Воздушная война, начавшаяся с вероломства За кровавую провокацию, устроенную в Приморье, наши бывшие союзники втройне поплатились в Корее

Ровно 70 лет назад, в конце ноября 1950 года, в небе над Корейским полуостровом впервые появились советские истребители МиГ-15. В тот момент к югу от приморской пограничной реки Туманной (Туманган) уже вовсю полыхала гражданская война. По воле политиков в конфликт между Северной и Южной Кореей ввязались и вооруженные силы бывших союзников во Второй мировой войне – США и СССР.

На помощь северокорейцам пришли коммунистические державы – КНР и СССР, а на стороне южан воевала коалиция капиталистических стран во главе с США. Это противостояние могло запросто перерасти в третью мировую войну. Чтобы такого не допустить, одной из сторон требовалось нанести врагу предупредительно-сокрушительное поражение.

Некоторые подробности событий того времени до сих пор находятся под грифом «совершенно секретно». Однако нам удалось снять завесу тайны над частью из них. О малоизвестных страницах войны в небе над Корейским полуостровом корреспондент газеты «Владивосток» беседовал с краеведом и военным историком, сотрудником Военно-исторического музея ТОФ подполковником запаса Юрием Сыромятниковым.

Команда «на взлет»

Осенью 1950 года Советский Союз стал тайно поддерживать северокорейских и китайских товарищей в воздухе. Вначале эту помощь оказывали только авиаполки истребителей-перехватчиков, дислоцировавшихся на территории Приморья. Они находились в ведении морской авиации ТОФ, приморского корпуса ПВО и Дальневосточной воздушной армии.

Это была вынужденная мера, ведь американцы не только постоянно бомбили КНДР и приграничные районы КНР, но и периодически вторгались в наше воздушное пространство над заливом Петра Великого.

Свои действия советская сторона не афишировала. Официально СССР придерживался нейтралитета. В отличие от США: под нажимом Штатов Совет безопасности ООН дал санкцию на вступление в войну на стороне южнокорейцев войск Организации Объединенных Наций.

Американцы сразу же получили господство в воздухе и вовсю бомбили армию северокорейцев, их города и деревни далеко от линии фронта, безбоязненно убивая десятки тысяч безоружных мирных граждан, уверенные в том, что им никто не сможет дать отпор.

Вот исходя из всего этого 27 ноября 1950 года в советских ВВС был сформирован и приступил к выполнению боевых задач новый, 64-й истребительный авиационный корпус с дислокацией штаба в китайском городе Мукдене. Его задачей было дать отпор противнику в небе над Корейским полуостровом.

Корпус был составлен из добровольцев, в основном участников Великой Отечественной, на тот момент служивших на территории Московского военного округа и летавших на МиГ-15. Две дивизии разместились на китайских аэродромах в Мукдене, Аньдуне и Мяогоу. Еще одна, 303-я, расположилась на юго-западе нашего края. При этом приморские авиачасти ТОФ и ПВО также были задействованы в воздушных операциях, но они обеспечивали прикрытие основных сил.

Провокация – оружие неправых

– Юрий Николаевич, так кто первым развязал тогда войну в воздухе?

– 8 октября 1950 года американские военные самолеты нарушили границу, суверенитет СССР и напали на нашу страну. Конкретно произошло нападение на военный аэродром «Сухая Речка» в Хасанском районе. Там, всего в паре километров от бухты Перевозной Амурского залива, базировался 821-й истребительный авиаполк (ИАП) 190-й истребительной авиадивизии (ИАД).

Обратите внимание, что с момента окончания Второй мировой войны минуло всего пять лет – ничтожный срок в рамках истории человечества. В той войне наши страны были союзниками. Оба народа это помнили. Жители Советского Союза в большей степени – они не вспоминали об ужасах американской интервенции в годы нашей Гражданской войны, в том числе на территории Приморья. А вот в США к началу 1950-х уже вовсю бушевало движение маккартизма, расцвел оголтелый антикоммунизм. Пентагон строил планы нападения на СССР…

Авиаполк на «Сухой Речке» был вооружен поставленными по ленд-лизу истребителями «Белл» Р-39 «Аэрокобра». На период 1943-1945 годов это был неплохой поршневой самолет. Но спустя пять лет ВВС США такие уже не использовали, а истребители у них были только реактивными. В СССР же устаревшие «Аэрокобры» прикрывали города, военные базы и ГЭС.

Стоит отметить, что на «Сухой Речке» нашей авиации не было со времен разгрома Квантунской армии в августе 1945 года. Однако из-за сложной военно-политической обстановки в прилегающем регионе советское командование перебросило авиаполк ближе к границе.

Приказа дать сдачи не было?

– Что именно произошло 8 октября 1950-го?

– Все случилось ближе к вечеру. Это было воскресенье, стояла прекрасная теплая погода. По словам очевидцев, в селе царило благодушное настроение: работа и служба напряженной недели подошли к концу, а потому можно было расслабиться и отдохнуть. Сельская молодежь и офицеры полка готовились к танцам. К аэродрому из ближайших сел Хасанского района подтягивались молодые женщины и девушки.

Что касается военных, то командир полка по какой-то уважительной причине отсутствовал в расположении воинской части. На случай тревоги на взлетной полосе дежурило звено истребителей.

Пара американских самолетов «Локхид» F-80C «Шутинг Стар» («Метеор») нарушила государственную границу СССР западнее острова Русского и пролетела сотню километров вдоль побережья Приморья в юго-западном направлении. Они летели над автодорогой от села Раздольного, которая и привела их прямиком на советский полевой аэродром «Сухая Речка». Естественно, что в 165 км от Владивостока, да еще со стороны краевого центра, никто нападения не ожидал.

«Метеоры» пролетели над взлетно-посадочной полосой. Затем развернулись и на втором заходе открыли огонь по стоявшим на ней самолетам с красными звездами на крыльях и хвостовом оперении (к слову, у северокорейцев тоже красные звезды, но они в красно-синем ободе). С воздуха это легко можно было разглядеть на малой высоте и небольшой скорости – именно так и летели янки.

Расстреляв из пушек и пулеметов стоявшие на земле самолеты, нападавшие удалились в сторону сухопутной границы между СССР и КНДР. Причем улетели по той лишь причине, что топлива у них оставалось только на обратный путь до своего аэродрома.

Наше дежурное звено вслед не взлетело. Сами летчики позже объяснили это отсутствием сигнальной ракеты на экстренный взлет. Впрочем, поршневые самолеты в любом случае не смогли бы догнать реактивные истребители.

Безымянные жертвы

– Каковы были наши потери?

– Данные о потерях до сих пор разнятся. По одним сведениям, было уничтожено 20 воздушных машин – ровно половина из штатной численности полка, имевшего 40 самолетов. По другим сообщениям, один «Белл» Р-39 сгорел полностью и еще шесть были повреждены попаданиями в фюзеляжи и крылья.

Из людей на земле якобы никто не пострадал…

В СССР об этом инциденте ничего не сообщалось. Узнать истину мы сможем только в 2025 году, поскольку в соответствии с действующими по сию пору нормативами цензуры все сведения об убитых и раненых из числа военнослужащих держатся в секрете 75 лет.

Хотя недалеко от «Сухой Речки» существует безымянная могила с безликим до сих пор обелиском. В списке памятников Хасанского района Приморского края она значится под № 106 как «братская безымянная могила летчиков, погибших при отражении атаки американских бомбардировщиков в 1950 году». В качестве местонахождения памятника указано село Перевозное на территории бывшего военного городка.

По слухам, ходившим среди местных жителей, жертвами налета американских «Метеоров» стали 27 человек. Среди них военные из числа летно-технического состава авиаполка и несколько девушек из ближайших сел.

Большое американское «раскаяние»

Незамедлительно была создана компетентная комиссия и проведено расследование. Комполка и начальник штаба были сняты с должностей и переведены в другие соединения с понижением. Могло быть и хуже.

Все свидетельские показания указывали на виновность американской стороны. СССР заявил протест по дипломатическим каналам. В Москве уже обсуждали варианты ответного удара.

Но чуть ли не на следующий день президент США Гарри Трумэн принес официальные извинения советскому лидеру Иосифу Сталину. Мол, летчики молодые и неопытные, заплутали в незнакомых местах. Погода была неважной, облачность и дымка. Все случилось по ошибке. Виновные понесли наказание. Командир полка снят с должности, пилоты отстранены от полетов до окончания расследования, в дальнейшем понесут заслуженное наказание. Материальные потери готовы возместить или засчитать их в часть оплаты по затратам ленд-лиза…

– Неужели виновным все сошло с рук?

– Заявление о том, что Олтон Квонбек и Аллен Дифендорф, которые управляли «Метеорами», были неопытными пилотами, не выдерживает никакой критики. К примеру, Дифендорф еще весной 1945 года в небе над Европой сбивал пилотов люфтваффе и разбомбил штаб немецкого фельдмаршала Альберта Кессельринга. Да, после атаки на «Сухую Речку» их на время отстранили от полетов. Но потом оба сделали приличную карьеру, дослужились до званий полковников. Первый преподавал в академии ВВС США, второй был летчиком-инструктором в войне во Вьетнаме. Так что, скорее всего, нападение на советский аэродром было спланированной акцией, продуманной провокацией.

Кстати, спустя десятилетия сами пилоты опубликовали воспоминания, в которых также утверждали, что все случилось по ошибке. Один из них даже написал книгу «Моя короткая война с Советами». В ней он рассказывает, что над аэродромом оба самолета оказались случайно. Мол, заблудились в облаках, а тут увидели машину на пыльной дороге, вслед за ней и выскочили к аэродрому. Посчитали его северокорейским, а потому открыли огонь. При этом все решения принимал ведущий, а он сам был лишь ведомым и только подчинялся приказу…

Тогда, в октябре 1950-го, в Москве решили не обострять отношения. Но выводы сделали. И ответили. Мощно и достойно. Через несколько дней в Приморье из Подмосковья перебросили 303-ю ИАД на реактивных МиГ-15. Они базировались на юго-западе края, в том числе в Черниговке. Один из полков до сих пор там расположен.

«Разведка боем» началась еще в Европе

– Получается, что на «Сухой Речке» армия США впервые исподтишка напала на своего бывшего союзника по разгрому Германии и Японии?

– Вовсе нет. Нападать на войска Красной армии наши заклятые друзья стали еще на заключительном этапе совместного уничтожения Третьего рейха в Европе. Впервые это случилось осенью 1944 года. В победном 1945-м произошло уже несколько таких инцидентов. Зачинщиками боевого противостояния неизменно выступали западные партнеры по антигитлеровской коалиции. Генштаб Красной армии официально задокументировал несколько десятков таких нападений. Естественно, советское командование постоянно выражало недоумение. В ответ всегда звучало невнятное: sorry, ошиблись, с кем не бывает.

Один из первых зарегистрированных и наиболее крупных инцидентов – нападение американской авиации на двигавшуюся по дороге в Югославии автоколонну штаба 6-го гвардейского стрелкового корпуса. В атаке участвовало одновременно свыше 40 самолетов Р-38 «Лайтнинг» («Молния»). Американских пилотов не остановило наличие красных флагов на автомобилях. Янки убили 34 советских солдата и офицера, включая комкора гвардии генерал-лейтенанта Григория Котова, еще десятки человек получили ранения, десятки машин полыхали на дороге. Это случилось 7 ноября 1944 года. К тому дню 3-й Украинский фронт уже разгромил части вермахта и люфтваффе на Балканах и походными колоннами устремился на север в сторону Венгрии, по пути добивая союзников немцев – хорватских усташей.

Расправившись с нашей автоколонной, американские самолеты атаковали два советских аэродрома около сербского города Ниш, на которых дислоцировались два истребительных авиаполка и один штурмовой. Один «Лайтнинг» с земли подбила наша зенитная артиллерия. Сразу же в небо на предельных скоростях устремились наши асы на Ла-3 и Ла-9. И с ходу завалили две «Молнии». Следом подбили очередной Р-38, но и сами потеряли самолет. Только тогда американские пилоты якобы осознали свою ошибку и развернулись в обратную сторону. Однако за ближайшим хребтом они вновь атаковали советские наземные части. Истребители 866-го ИАП 17-й воздушной армии быстро устремились к тому месту и уже без боя отправили непрошеных друзей восвояси…

Кстати, спустя шесть лет в небе над Кореей воевал, будучи командиром 324-й ИАД, трижды Герой Советского Союза полковник, а в дальнейшем маршал авиации Иван Кожедуб. Так вот он всегда рассказывал, что свой первый бой с ВВС США провел 17 апреля 1945 года в небе над Берлином. Прославленный ас-истребитель стал свидетелем нападения немецких «мессеров» на американские бомбардировщики и тут же прикрыл союзников своим огнем. Однако сзади его атаковала стая американских Ф-51 «Мустанг». Иван Никитович на своем Ла-7 был вынужден сбить два «Мустанга», чтобы не погибнуть самому. Ту историю замяли. Как, впрочем, и многие другие случаи «дружеских» нападений союзников.

Выпрашивали? Получите!

– Из уроков современной истории мы знаем, что общая победа в воздушной войне над Корейским полуостровом осталась за советскими асами…

– Это именно так. Боевые действия начались еще в начале ноября 1950 года, с 27 ноября они приняли массовый характер. Главной целью советской авиации было прикрытие армии КНДР и китайских войск (якобы добровольцев) и тыловых коммуникаций северокорейской армии от действий штурмовой и бомбардировочной авиации ООН (главным образом все-таки США). В первую очередь требовалось сорвать налеты наносивших огромный урон стратегических бомбардировщиков Б-29 «Суперкрепость». С этой задачей советские асы прекрасно справились. Однако первоначально пришлось перебить значительное количество вражеских истребителей прикрытия.

С 1950-го по 1953 год, только по официальным данным, нашим удалось сбить 1097 самолетов противника. Из них 642 самых распространенных американских реактивных истребителей F-86 «Сейбр». Однако была еще часть подбитых американских самолетов, которые дотягивали до своих ближайших аэродромов, но потом в небо больше не взлетали. Поэтому общие потери противника оцениваются в пределах 1300 единиц авиатехники. Для сравнения: все потери советской авиации составили 335 самолетов МиГ-15, 200 пилотов погибло (это втрое, если не вчетверо, меньше).

Кроме того что советские асы сами успешно воевали, они также учили корейских и китайских друзей управлению МиГ-15. Причем успехи наших боевых товарищей тоже заслуживают уважения.

В целом в тех ожесточенных боях были славные победы и скорбные потери, о них можно рассказать позже. Ведь 70 лет назад война в небе над Кореей только началась…

Справка «В»

Срочно переброшенная осенью 1950 года в Приморье 303-я истребительная авиационная дивизия всегда считалась одной из самых прославленных в составе ВВС и ПВО нашей страны. За участие в Великой Отечественной войне она удостоена почетного звания Смоленская, награждена орденами Боевого Красного Знамени и Суворова. В период Корейской войны в нее входили 18-й гвардейский Витебский дважды Краснознаменный орденов Суворова и Почетного легиона истребительный авиаполк «Нормандия-Неман» (аэродром Галенки), 17-й ИАП (Черниговка), 523-й Оршанский, Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ИАП (Воздвиженка) и 224-й ИАП (Кремово, Озерная падь).

В 1944-1948 годах 17 человек, служивших в составе 303-й ИАД, включая четверых граждан Франции, стали Героями Советского Союза. Еще 13 летчиков получили высшие награды Родины в 1951-1952 годах за победы в небе над Кореей.

303-я авиадивизия до сих пор расквартирована на Дальнем Востоке, только теперь это смешанное соединение. В него входят 18-й гвардейский Краснознаменный штурмовой авиаполк (Черниговка), 22-й гвардейский Краснознаменный ИАП (Центральная Угловая), 23-й Таллиннский ИАП (Дземги) и 277-й Млавский бомбардировочный авиаполк (Хурба). Первые два базируются в Приморье, два вторых стоят в Хабаровском крае. Все они надежно прикрывают небо над югом российского Дальнего Востока.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

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