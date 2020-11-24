«Приморочка-2» отправилась на свой первый тур нового сезона С 20 по 22 ноября в городе Туле пройдут игры второго тура Первой лиги чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Как сообщили в пресс-службе Приморского края, наша молодежная команда «Приморочка-2» сыграет с «Тулицей-3», «Обнинском» и «Северянкой-3».

В Тулу наша команда отправилась без главного тренера. Александр Стаценко вынужден остаться во Владивостоке из-за ограничительных мер самоизоляции, связанных с контактом с зараженным коронавирусом. Руководить командой на выезде будет тренер Валентина Слепова.

Отдел новостей «В»