Приз за «Самый зрелищный бой» привезут во Владивосток Приморские спортсмены завоевали медали открытого Кубка Камчатского края по смешанному боевому единоборству (ММА).

В турнире участвовало 90 спортсменов из Еврейской автономной и Сахалинской областей, Приморского и Камчатского краев, Республики Саха (Якутия), сообщает портал Sportprimorye.

Соревнования проходили в один день. Бойцы в плотном графике провели по три поединка. Приморцы выступали в возрастных группах 14-15 и 18-20 лет. В старшей возрастной группе в весовой категории до 65,8 кг золото у воспитанника тренера Сергея Лесникова из владивостокского спортивного клуба «Блэкбэлт» Максима Березина. Также Максим получил специальный приз за «Самый зрелищный бой».

В возрастной группе 14-15 лет успешно выступили спортсмены спортивного клуба «Легион» из Артема, подопечные тренера Владлена Маслова. В весовой категории до 67 кг серебро у Степана Бреславского, бронза у Зиератшоха Эмомова в весе до 52 кг.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на Кубок Камчатского края мы не сумели привезти полный состав. Тем не менее это важный выезд для нашей команды, потому что официальный турнирный график в этом году практически завершен», – поделился главный тренер краевой сборной по смешанному боевому единоборству Виталий Крат.

Отдел новостей «В»

Фото Федерации СБЕ ММА Приморского края/sportprimorye.ru