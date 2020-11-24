33 медали в копилку края Приморские спортсмены на прошедшем во Владивостоке первенстве ДФО по шахматам среди юношей и девушек, который провела Приморская федерация шахмат, завоевали 33 медали.

Как сообщает управление физической культуры и спорта городской администрации, в соревнованиях приняли участие спортсмены от 6 до 18 лет из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Республик Бурятия и Саха (Якутия), Сахалинской и Амурской областей. Первенство проходило в четырех дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы, блиц и решение шахматных композиций.

Основное внимание было приковано к турнирам по классическим шахматам, которые шли на протяжении девяти дней и являлись отборочными к юношескому первенству России. Здесь приморским спортсменам удалось опередить своих конкурентов, завоевав 13 медалей различного достоинства. У ближайших преследователей – спортсменов Хабаровского края – 7 медалей, а у шахматистов Забайкальского края и Якутии – по 6.

Все призеры турниров по классическим шахматам получили право участия в первенстве России среди юношей и девушек. Кроме того, на всероссийский турнир путевки завоевали призеры Тимур Санжапов из Владивостока и Ася Савченко из Дальнегорска.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru