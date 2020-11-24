Приморская тхэквондистка стала чемпионкой России в олимпийской дисциплине Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин проходил в Москве с 10 по 14 ноября и собрал лучших спортсменов из 46 регионов страны.

Как сообщили в прес-службе региона, Приморский край на турнире представили спортсменка краевого Центра спортивной подготовки Элла Борисова из Находки, воспитанник Краевой спортивной школы олимпийского резерва Владислав Балобаев из Владивостока и уссуриец Николай Комченко.

В течение пяти дней было разыграно 16 комплектов наград. Элла Борисова успешно выступила в олимпийской дисциплине керуги (спортивные поединки) среди женщин в весовой категории свыше 73 килограммов и завоевала золотую медаль.

В краевом министерстве физической культуры и спорта подчеркнули, что этой победой Элла Борисова подтвердила титул сильнейшей тхэквондистки страны второй год подряд.

«Также по итогам чемпионата Элла Борисова вошла в женскую сборную России и является одной из основных претенденток на попадание в состав национальной команды для выступлений на летней Олимпиаде в Токио», – уточнили в спортивном ведомстве.

Владислав Балобаев и Николай Комченко выступили менее успешно, уступив в упорной борьбе в первом круге неоднократным призерам чемпионатов страны. По словам наставника Владислава Балобаева тренера краевой спортивной школы олимпийского резерва Павла Лаевского, выступление приморских спортсменов никак нельзя назвать неуспешным, ведь ребята получают практический опыт.

«В весовых категориях наших спортсменов сейчас выступают именитые соперники, неоднократные победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Конкуренция очень высокая, нашим ребятам необходимо набирать опыт, соперничая именно с такими оппонентами», – отметил Павел Лаевский.

Отдел новостей «В»

Фото из личного архива Эллы БОРИСОВОЙ /sportprimorsky.ru