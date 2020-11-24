В Находке задержан подозреваемый в серии ограблений пожилых женщин К стражам порядка обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее ограбили. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Заявительница пояснила, что работает продавцом в магазине, расположенном на улице Малиновского. Инцидент произошел вечером. Она оставила свой телефон на холодильной витрине и пошла обслуживать покупателя, который попросил продавца показать сигареты, находящиеся на полке у нее за спиной. Когда женщина повернулась в сторону витрины, злоумышленник воспользовался моментом и украл средство связи.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал приморец, совершивший хищение. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 31-летний гражданин.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Свою вину он отрицать не стал. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

В пресс-службе краевого УМВД РФ отметили, что за день до произошедшего тот же житель Приморья ограбил 78-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина упала возле дома и уронила сумку с мобильным телефоном, который мужчина под предлогом оказать помощь поднял с земли и скрылся во дворах домов. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Фигурант дела заключен под стражу.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОМВД РФ по Находке