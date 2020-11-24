Вытащит – и не заметите Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в серии карманных краж.

Заявление 35-летней местной жительницы о том, что, выходя из автобуса, она не обнаружила в своей сумке личных вещей, поступило в дежурную часть отдела полиции № 1. Горожанка лишилась кошелька и дорогостоящего смартфона. Причиненный ущерб составил более 72 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали 36-летнего местного жителя. Он дал признательные показания и сознался в совершении еще двух аналогичных преступлений. Так, подозреваемый, находясь в маршрутном автобусе, вытащил у пенсионера из заднего кармана брюк портмоне с деньгами, а также похитил у пассажирки смартфон.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Отдел новостей «В»