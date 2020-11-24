«Нервный» гражданин и из машины заметен Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования улиц только за одни сутки выявили несколько наркопреступлений, сообщает пресс-служба краевого управления Росгвардии.

Так, днем на улице Лесной росгвардейцы задержали 29-летнего прохожего. Мужчина своим поведением вызвал подозрения стражей порядка: при виде патрульного автомобиля занервничал и попытался скрыться. В ходе досмотра у него был обнаружен сверток с кристаллическим веществом. Позднее выяснилось, что в свертке находился наркотик синтетического происхождения общим весом 0,5 г. Установлено, что ранее парень привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

На улице Шепеткова внимание росгвардейцев привлек другой подозрительный прохожий. В ходе досмотра 33-летнего мужчины стражи порядка обнаружили 2-кубовый шприц с веществом темно-зеленого цвета. Шприц был изъят и направлен на экспертизу. Установлено, что в емкости находилось гашишное масло общим весом почти 18 г.

На улице Фадеева экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на гражданина, который при виде росгвардейцев повел себя подозрительно. Во время беседы он нервничал и попытался незаметно сбросить на землю небольшой сверток. Чтобы стражи порядка не заметили упавший предмет, мужчина придавил его ботинком. Как выяснилось позднее, в свертке находился героин общим весом 0,45 г. Установлено, что 41-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркотическое преступление и кражи.

Вечером на улице Волжской росгвардейцы в ходе досмотра 27-летнего мужчины в кармане его куртки обнаружили сверток с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это наркотик синтетического происхождения весом 0,9 г.

Подозреваемые в совершении преступлений задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

Отдел новостей «В»