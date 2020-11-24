Незаконную покупку сняли на видео Сотрудники полиции завершили проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях, о продаже несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка в одном из магазинов в Уссурийске.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, 11-летний подросток узнал, что в одном из продуктовых магазинов Уссурийска можно купить тонизирующий напиток без предъявления документа, удостоверяющего личность и возраст. Об этом юный приморец сообщил своей матери. Женщина решила провести эксперимент: она дала деньги сыну на приобретение запрещенного напитка и сняла на камеру мобильного телефона момент покупки.

51-летняя продавец пояснила, что якобы не знала о запрете на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Сотрудники полиции провели с правонарушительницей профилактическую беседу. Кроме того, гражданке грозит административная ответственность в виде штрафа от 3000 до 5000 рублей.

Для справки: в состав энергетического напитка входят стимулирующие вещества, которые действуют по типу кофеина и активизируют работу сердечно-сосудистой системы. По своему воздействию банка напитка может сравниться с пятью чашками кофе. Передозировка кофеина с течением времени вызовет привыкание, а также истощение нервной системы и проблемы со здоровьем.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать в органы внутренних дел о ставших им известных фактах незаконной реализации алкогольной продукции, продажи алкоголя и безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, торговли спиртным в ночное время, а также о потреблении спиртных напитков несовершеннолетними по телефонам: 102 и 8 (4234) 32-16-26.

Отдел новостей «В»