Нелегальное казино закрыли с помощью бойцов Росгвардии Сотрудники краевой полиции совместно с коллегами из следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность трех игорных клубов, расположенных в Первомайском районе Владивостока.

По подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр в отдел полиции доставлены 11 граждан, сообщили в пресс-службе краевой полиции. Проведены обыски у лидера и двух активных членов организованной группы.

В заведении и в местах проживания задержанных изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, приспособленного для ведения незаконной игорной деятельности, 10 мобильных телефонов, используемых для связи между членами организованной группы, а также более 150 тысяч рублей, составляющих выручку.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, – до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы ОИОС УМВД РФ по ПК