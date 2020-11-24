Повысила себе зарплату, но работодателю не сообщила В Приморье перед судом предстанет бухгалтер организации за мошенничество, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По данным следствия, за время работы бухгалтером в одной из управляющих компаний Хасанского района обвиняемая присвоила часть денежных средств организации. Имея доступ к банковским счетам компании и электронной подписи учредителя, женщина больше года перечисляла себе на счет заработную плату, завышенную в несколько раз. Таким образом злоумышленница незаконно присвоила себе денежные средства на общую сумму более 250 тысяч рублей.

В настоящий момент собрана достаточная доказательная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-служба ОМВД РФ по Хасанскому району