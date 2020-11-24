Ольга Дроздова: «У меня сохранился служебный пропуск, где написано «Профессия: примадонна» Известная актриса, которая отмечает в нынешнем году три юбилея, откровенно поделилась своими радостями и переживаниями

Для всех она по привычке Ольга Дроздова, хотя по паспорту уже год с лишним как Певцова (в прошлом году артисты, которые много лет женаты, решили взять одну фамилию). И в этом году у артистки сразу три важные даты: собственное 55-летие, 25-летие совместной жизни с Дмитрием Певцовым и 30-летие служения театру «Современник». И последнюю дату актриса считает для себя самой важной. К сожалению (и не только для Ольги), нынешний год проходит под знаком пандемии, спектакли отменены. А для «Современника» это двойной удар, ведь в самом конце прошлого года театр потерял свою «маму» – Галину Борисовну Волчек, которая почти полвека (с 1972 года) возглавляла этот один из самых знаменитых театров России…

Корреспонденту ИА «Столица» Ольга рассказала и про эту утрату, и про ее важные даты, и про семью, и про профессию, и про карантин, и про взгляды на жизнь...

Три мамы

– Ольга, у вас такой урожайный на юбилеи год – так много дат сразу!

– Да, так и есть. При этом свое 50-летие я, например, не отмечала. Хотя у нас в театре всегда устраивались праздники по серьезным датам. И неважно, народный ты артист или человек с обратной стороны сцены. Всегда были капустники, поздравления, такие домашние посиделки… Галина Борисовна (Галина Волчек – режиссер, художественный руководитель театра «Современник». – Прим. авт.) всегда звонила и поздравляла меня с днем рождения, даже если у нас в тот момент были с ней прохладные отношения. Но пять лет назад так сложилось, что она к моей праздничной дате вынуждена была уехать в Израиль на лечение, и мы праздника не устраивали. Я тогда Галине Борисовне пообещала, что обязательно мы вместе мое 55-летие отметим и оно будет посвящено и театру, потому что я там так долго работаю. Но так получилось, что Волчек не дожила до нашего с ней запланированного отмечания. Я хочу сказать, что у меня всегда было три мамы: моя – Мария Ивановна, Ноэми Семеновна – мама моего супруга и Галина Борисовна. Когда живешь под крылом у человека, с которым прожил больше лет, чем с мамой, и он тебя все эти годы взращивает и вдруг враз исчезает – это тяжело, это настоящее горе...

– С ваших слов получается, что ваш театральный юбилей для вас важнее двух личных. Это так?

– Скажу правду: да. Потому что наш совместный юбилей с Дмитрием – он такой домашний, интимный. Я даже не считаю его юбилеем – это только начало нового периода нашей семейной жизни. Тем более что я еще привыкаю к новой фамилии. Добавлю, что с супругом мы не сиамские близнецы, какими многие хотят нас видеть, у нас разные взгляды на многие вопросы, и, может быть, поэтому мы вместе. А юбилей моей работы в театре «Современник» еще и потому сейчас очень важен, что это некий этап перехода, и он связан с трагическими событиями, с уходом Галины Борисовны.

– А как отметили в семье ваш личный юбилей?

– По-домашнему. Приехала моя мама из Находки, и мы посвятили этот юбилей ей. Все проходило в том формате, который для моей мамы самый приятный: спокойный, простой, домашний. С домашними пельменями, чебуреками и другими вкуснятинами.

Плюсы карантина

– Вопрос, который задаю, самый актуальный сейчас: как прошла ваша самоизоляция?

– Это долгая история! (Улыбается.) Такое ощущение, что прошло уже лет десять с того момента, как отменился последний спектакль в театре «Современник». Это была постановка «Анархия», и прямо во время него мы узнали, что завтра все заканчивается – закрываются театры, концертные залы, а мы все уходим на самоизоляцию. Началась более спокойная жизнь, и мы были готовы к любым испытаниям. Но только не к тому, что пришлось много работать с экраном. Это теперь такая новая форма существования. Самое сложное было, конечно, преподавать дистанционно (Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов преподают в Институте современного искусства. – Прим. авт.). У студентов как раз были экзамены, но мы вовремя все сдали и по актерскому мастерству, и даже по танцу. Мы нашли особую форму для обучения и гордимся этим. Были в самоизоляции и плюсы: нашлось время для моих вокальных занятий. И еще. Наконец-то мы с мужем вместе репетировали общие номера – раньше из-за разных графиков работы было сложно сойтись вместе. И посмотрели много фильмов, тоже вместе.

– Сын удаленно учился? Он же сейчас в кадетском классе, насколько я знаю…

– Да, Елисей учится в седьмом классе, и он, как и все, был на дистанционном обучении, а я ему помогала и сейчас помогаю. Правда, иногда, наверное, я ему мешаю своим творческим разбором алгоритмов и задач по алгебре и геометрии и сочинений, которые нормальный семиклассник должен писать. Мы с ним углубляем познания, стараемся выйти за рамки школьной программы, но ему тяжеловато пока, нужна помощь. Так что я учусь сейчас вместе с ним – будем считать, что это еще одно мое образование.

– Хотели бы, чтобы сын выбрал вашу профессию? Я знаю, что вы сейчас даже какие-то номера для концертов вместе репетируете.

– Профессию?.. Да мы с мужем как-то даже об этом не думаем. У него много разных увлечений. Недавно он хотел быть уличным музыкантом, они с другом написали песню и пошли на Чистые пруды петь, взяли с собой гитары. Папа, правда, остановил их. Мне нравится, что он в своем кадетском корпусе отвечает за, так сказать, культмассовый сектор, научился там сам играть на гитаре. Мы не успели даже нанять педагога для этого, а он уже умеет играть и еще своих товарищей научил. Но это, мне кажется, просто общечеловеческое развитие идет, это не означает еще принадлежности к профессии. Мне кажется, что любая профессия начинается с человеческого таланта, потому что профессионалов очень много, а вот талантливых, одаренных профессионалов немного. Вот мы и хотели бы, чтобы это вышло из нашего сына. Чтобы он был талантливым человеком, а там уже приложится профессия по надобности: от мира, от семьи, от него самого...

Примадонна и ежедневный подвиг

– Вы упомянули про вокальные занятия. Это вы к вашей юбилейной концертной программе готовитесь?

– Да. Но при этом считаю, что каждый все-таки должен заниматься своим делом. Музыкант – это профессия. Хотя, конечно, все выросли из дилетантов. Не было же консерваторий в каком-то там древнем лохматом году, но ведь тогда сочинялись гениальные музыкальные произведения. И актерство тоже из дилетантства выросло. Я – за дилетантизм в хорошем смысле слова. У меня есть в этой концертной программе номер – именно музыкальный. Но настаиваю, что профессия есть профессия. Каждый день занимаюсь музыкой с замечательными педагогами для того, чтобы с оркестром я вокально могла хорошо выступать.

– Подождите, но вы же играли четыре сезона в Санкт-Петербурге в Театре музыкальной комедии главную роль в мюзикле «Голливудская дива»! Так что дилетантом в этом вас сложно назвать…

– Да, было такое. Трогательная история. У меня даже сохранился служебный пропуск, где написано «Профессия: примадонна». Просто так обозначается человек, который поет главную партию. И все равно считаю, что профессионалы должны быть каждый в своем деле: певцы – петь, актеры – играть, танцоры – танцевать...

– Есть какие-то важные выводы, которые вы для себя сделали к 55 годам?

– Скажу мысль, которая меня сейчас волнует. Прочла в одной пьесе. Талант и сама жизнь на сегодняшний день – это гораздо важнее подвигов. Просто жить каждый день, особенно женщинам, – это великий подвиг. Потому что мальчишки – они, конечно, герои, они могут и спасти кого-то, и так далее. А девчонки на земле совершают каждодневный жизненный подвиг: рожают и растят детей, поддерживают семью и многое-многое другое...

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Фото Вадима ТАРАКАНОВА, (ИА «Столица»)