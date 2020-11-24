Морской транспорт продолжает ходить на острова Русский и Попова Сегодня, 24 ноября, паром «Босфор Восточный» будет ходить на остров Русский (причал в пос. Поспелово) каждые два часа – с 7.00 до 23.00. Время в дороге в один конец – около часа. Обратно рейсы с Поспелово будут выполняться по прибытии и завершении погрузки машин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Расписание движения паромов с 30-го причала: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

На паром в среднем помещается порядка 20 автомобилей, поэтому пассажиров просят по возможности воспользоваться автобусами, которые специально запущены муниципальным автотранспортным предприятием. Их расписание скоординировано с расписанием паромов.

На остров Попова 24 ноября рейсы будет выполнять судно на воздушной подушке «Владрегул». Расписание движения судов: 10.00, 12.30, 14.30, 16.30.

Обратно судно с Попова во Владивосток будет отправляться в 11.00, 13.30, 15.30, 17.00.

О движении морских судов в последующие дни будет сообщено дополнительно.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru