На уборку льда вышли сотни людей Краевая столица продолжает в круглосуточном режиме вести работы по восстановлению после разгула стихии, которая обрушилась на город 19 и 20 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 414 человек и 163 единицы техники задействованы в расчистке тротуаров и дорог от снега, наледи и упавших деревьев. На помощь сотрудникам дорожной службы «Содержание городских территорий» приходят сотрудники МЧС, военные, лесничества, волонтеры и привлеченные коммерческие организации. На своих подведомственных территориях работы также ведут управляющие компании, магазины, кафе, аптеки и другие предприятия и учреждения.

В понедельник очищали тротуары и остановки в Трудовом, на Кирова, Енисейской, Чкалова, Университетском, Партизанском и Океанском проспектах, Светланской, Некрасовской, Хабаровской, Сахалинской, Нейбута, Лермонтова, Давыдова, 2-й Крутой и по многим другим адресам.

Обрабатывать противогололедными материалами будут сложные участки дорог на улицах Калинина, Вязовой, 2-й Поселковой, Сахалинской, Гризодубовой, Камской, Снеговой, Днепровской, Черемуховой, Надибаидзе, Приморской, Окатовой, Зои Космодемьянской, Вилкова и ряде других. Ситуация постоянно мониторится, и техника направляется на участки, где необходимо оперативно провести работы.

Упавшие ветки и деревья вчера распиливали и убирали на Постышева, Сахалинской, Горной, Котельникова, Пирогова, Чайковского, Сахалинской, Прапорщика Комарова, Черемуховой, Шишкина, Амурской, проспекте «Красного знамени», Уборевича, Гоголя и ряде других улиц.

Отдел новостей «В»

Фото МБУ «Содержание городских территорий»/ www.vlc.ru