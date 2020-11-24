Зовут на помощь волонтеров Волонтеры регионального штаба всероссийской акции #МыВместе помогают на полевых кухнях и в пунктах выдачи питьевой воды во Владивостоке. Активисты работают в качестве грузчиков, накрывают столы, раздают горячую пищу и газовые баллоны нуждающимся, сообщили в пресс-службе региона.

По информации краевого Центра содействия развитию молодежи Приморского края, волонтеры работают на полевых кухнях и в пунктах выдачи питьевой воды по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 16, Калинина, 230, Калинина, 116, Интернациональная, 57, Окатовая, 28, Каштановая, 11, Полярная, 1.

«В сложившейся ситуации, когда в городе частично нарушено теплоснабжение, не везде есть электричество, холодная и горячая еда, любая помощь становится особенно актуальной. Поэтому, если у кого-то есть желание и возможность присоединиться к штабу волонтеров, мы призываем не оставаться в стороне и поскорее сделать это. Связаться с нами можно по телефону 8 (999) 614-51-34», – подчеркнул директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края Иван Апонюк.

По его словам, желающие могут также подать заявку через официальный сайт штаба. Для этого следует зарегистрироваться на сайте добровольцыроссии.рф, если помощь будет оказывать физическое лицо, или на сайте мывместе.рф, если речь идет о коммерческой организации. С активистом свяжется волонтер регионального штаба.

Отдел новостей «В»

Фото Центра содействию развитию молодежи ПК/ www.primorsky.ru