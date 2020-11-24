Приморские энергетики позвали на помощь сахалинцев Разрушенные циклоном линии электропередачи Владивостока в районе Морского кладбища требуют серьезного восстановления.

Как сообщили в пресс-службе края, для осуществления этих работ прибыла группа специалистов из другого региона России.

«Там серьезные повреждения, и для восстановления ЛЭП в край прибыла бригада подрядчиков из Сахалинской области. Планируемый срок восстановления линий и подключения потребителей под нагрузку подстанций Улисс, Голдобина, Рыбный порт, Чуркин – среда. Это предварительное время включения потребителей», – отметил директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.primorsky.ru