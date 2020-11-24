Все медицинские учреждения края оказывают помощь пациентам Шесть амбулаторных инфекционных центров Владивостока работают в штатном режиме. Другие медицинские организации также возвращаются к привычному ритму работы. Станции скорой медицинской помощи функционируют без изменений, сообщили в пресс-службе региона.

В госпитале ветеранов войн и краевом Перинатальном центре вчера восстановили централизованное энергоснабжение. Вода и отопление также восстановлены.

Дали свет и тепло в Артемовской городской больнице № 1, на Артемовской станции скорой медицинской помощи. Свет восстановлен в Приморском краевом противотуберкулезном диспансере.

По данным на полдень 23 ноября, остаются на генераторах Краевая детская клиническая больница № 2 на Змеинке, поликлиника рыбаков на Интернациональной, АИЦ на Черемуховой, 32, госпиталь на Черемуховой, 11, круглосуточный травмпункт на Калинина. В Приморской краевой клинической больнице № 1 был отключен свет, медучреждение оперативно перевели на три генератора. Филиалы больницы № 3 на Океанской и в поселке Трудовое также пока на автономных системах электроснабжения.

Подвоз топлива для работы генераторов осуществляется своевременно.

Возобновлена подача электричества в общежитие базового медицинского колледжа, студенты которого вчера были переселены в корпус учебного учреждения на улице Русской.

Также без света и отопления пока остаются Артемовская стоматология, Городская владивостокская стоматология № 1.

«Все медицинские учреждения края оказывают помощь пациентам, в некоторых случаях - с ограничениями по причине отключений света и воды. Главные врачи учреждений оперативно реагируют на изменения и отключения, используя дополнительные ресурсы», – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / www.primorsky.ru