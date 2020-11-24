Маломерный флот отозвали на берег

Навигация маломерных судов закрыта в Приморье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе края.

24 нояб. 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4765 (6470) от 24 нояб. 2020
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Согласно распоряжению навигационный период сезона-2020 в прибрежной акватории региона официально закрыт уже с 20 ноября.

«Ограничение касается маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС», – отметили специалисты краевого министерства ГО и ЧС.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Приморского края