Маломерный флот отозвали на берег
Навигация маломерных судов закрыта в Приморье. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе края.
Согласно распоряжению навигационный период сезона-2020 в прибрежной акватории региона официально закрыт уже с 20 ноября.
«Ограничение касается маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС», – отметили специалисты краевого министерства ГО и ЧС.
Отдел новостей «В»
Фото правительства Приморского края