Цены на овощи спровоцировали рост инфляции Годовая инфляция в Приморье в октябре 2020 года увеличилась до 4,1 % после 3,8 % в сентябре, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Ценовую динамику в регионе определяли федеральные факторы: ослабление рубля и повышенный спрос на отдельные товары в условиях смягчения ограничительных мер. Основной вклад в повышение инфляции внесли товары с высокой волатильностью цен: овощи, сахар, подсолнечное масло.

Значительное влияние на продовольственную инфляцию в крае оказало снижение импорта овощей из-за введения Китаем новых ограничений на автомобильные грузоперевозки в связи со сложной эпидемической ситуацией. При этом перевозка овощей поездом в холодный период года неэффективна, поскольку овощи быстро портятся из-за низких ночных температур. Такая ситуация привела к удорожанию помидоров и огурцов.

Цены на сахар выросли по той же причине, что и в прошлом месяце: сокращение в стране посевных площадей под сахарную свеклу в текущем сезоне. До этого в период с ноября 2018-го по февраль 2020 года цены на сахар в крае снижались, что было связано с его избытком на рынке из-за хороших урожаев прошлых лет.

Причиной повышения годового роста цен на подсолнечное масло стали увеличение экспортных цен, ослабление рубля и снижение урожая подсолнечника на фоне засушливой погоды в южных регионах страны.

Вместе с этим рост предложения рыбы нелососевых пород из-за увеличения вылова в текущем году способствовал уменьшению темпа прироста цен на рыбу и рыбопродукты.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в октябре составила 3,9 % после 3,6 % в сентябре. Ослабление рубля привело к увеличению годового прироста цен на товарные группы с высокой долей импорта: электротовары, средства связи, оборудование, легковые автомобили. Повышенный спрос из-за распространения коронавирусной инфекции ускорил рост цен на ряд медицинских товаров, дезинфицирующие, моющие и чистящие средства.

При этом из-за слабого спроса персональные компьютеры по-прежнему стоили меньше, чем годом ранее. Также снизился годовой темп роста цен на одежду и обувь.

Годовая инфляция на рынке услуг в Приморье в октябре замедлилась и составила 2,6 % после 2,7 % в сентябре. Из-за ухудшения эпидемической ситуации снизился спрос, что обусловило замедление темпов роста цен на бытовые услуги и услуги организаций культуры.

Отдел экономики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА