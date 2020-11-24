Талон на поваленные ветки В редакцию поступили звонки от жителей улиц Ильичева и Давыдова. По их словам, еще летом они просили выдать им порубочные талоны для омоложения придомовых деревьев. Однако работы не были согласованы.

Теперь ветки деревьев обрушились на проезжую часть и на сети, мешая проезду машин и угрожая системам жизнеобеспечения.

При этом, чтобы убрать поваленные стволы официально, по-прежнему требуются порубочные талоны. В такой ситуации сейчас находятся жители домов на Ильичева, 32 и Давыдова, 16. Сообщения в редакцию «В» приходят и с других адресов.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА