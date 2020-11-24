В Приморье поступила вторая партия вакцины от гриппа «Ультрикс» Она будет доступна в поликлиниках края для людей, входящих в группу риска, сообщили в пресс-службе региона.

Как подчеркивают в министерстве здравоохранения, главная цель вакцинации против гриппа – защита населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Особенно важна вакцинация для людей группы риска – для маленьких детей, у которых иммунитет находится в процессе формирования, для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, людей с иммунодефицитными состояниями. У этой группы пациентов грипп протекает достаточно тяжело и нередко сопровождается различными осложнениями.

Медики отмечают, что в этом сезоне особенно важно быть привитым.

«Ситуация с COVID-19 ясно дала понять: опасность находится рядом и сочетание инфекционных заболеваний может привести к тяжелым последствиям», – подчеркнула начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Приморья Евгения Шутка.

Напомним, что с началом осенне-зимнего эпидсезона в Приморье отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшее воскресенье в крае зафиксировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции, приводит данные регионального оперативного штаба Vl.ru. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 67 человек – до 14705, что составляет чуть более 72 % от ранее заболевших.

Также зафиксировано еще три летальных случая. Всего в Приморье с болезнью не справились 213 человек.

Чтобы не заболеть самому и не подвергать риску других, следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию в общественных местах, гигиену рук.

Отдел новостей «В»

Фото Дениса НАГАЕВА /www.primorsky.ru