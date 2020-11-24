Осторожно: сосульки! Жителей Владивостока предупреждают об опасности нахождения рядом с домами – сейчас на крышах домов настоящие ледяные ковры, на карнизах полно сосулек, которые под солнцем начнут таять и срываться вниз.

Горожанам следует держаться подальше от стен зданий, автомобилистам также необходимо отогнать свой транспорт от жилых домов.

Ближайшие дни в приморской столице обещают быть солнечными. А это значит, что высотные здания начнут избавляться от ледяного нароста. Главное, чтобы в это время под окнами не проходили люди.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА