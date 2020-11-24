Задействовали все резервы Губернатор Приморья Олег Кожемяко и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в понедельник, 23 ноября, обсудили вопросы ликвидации последствий циклона и помощи пострадавшим, сообщили в пресс-службе региона.

По словам главы края, обстановка максимально обострилась в субботу, 21 ноября, когда количество аварий в разы увеличилось по сравнению с тем, что удавалось восстановить. В общей сложности свет пропал в домах более 170 тысяч жителей края. По-прежнему сложная ситуация, по данным на 23 ноября, остается в Первомайском районе Владивостока, где без света остаются 69 тысяч человек, в Артеме – 39 тысяч человек. Нет тепла в домах 16 тысяч владивостокцев и артемовцев. В ночь на понедельник удалось подать воду в район Чуркина.

«Энергетики планируют установить поваленные опоры во Владивостоке и подключить электроснабжение в эту среду. Главная помощь, которая сейчас требуется краю, – генераторы, электродвигатели. Мы задействовали все резервы, которые были, максимально закрыв потребность в источниках питания, но все равно есть нехватка такого оборудования», – отметил Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что сразу, как только в край пришла непогода и стали видны масштабы разрушения, правительство края обратилось в МинЖКХ, Минэнерго, в соседние регионы за помощью. И эта помощь уже поступает. Восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры уже доставили в Приморье двумя бортами МЧС Ил-76 утром в понедельник.

«В целом же нужно создать тройной контур защиты инфраструктуры в таких ситуациях. Думаю, совместными усилиями мы сможем это осуществить», – обозначил Олег Кожемяко.

Алексей Чекунков назвал стихию и нанесенный ею урон беспрецедентными и подчеркнул, что первостепенная задача сейчас, поставленная премьер-министром Михаилом Мишустиным, – максимально помочь региону федеральными ресурсами.

«Мы видим, какие усилия предпринимает правительство Приморья, глава региона. Но краю нужна дополнительная помощь. Совместно необходимо сделать так, чтобы предусмотреть полноценные ресурсы на восстановление», – отметил министр. Олег Кожемяко провел в администрации Артемовского городского округа селекторное совещание с главами муниципальных образований и представителями профильных ведомств.

Как доложил руководитель Примводоканала Сергей Белый, водоснабжением сегодня обеспечены все города и районы края. Отключения есть только там, где произошли локальные порывы, но их мало.

Во Владивостоке в понедельник обеспечили теплом и светом три многоквартирных дома, 14 частных домов, школу и детский сад на Калинина и Надибаидзе. По словам руководителя МУПВ «ВПЭС» Михаила Никуленко, с приходом новых генераторов удастся подключить до 80 % потребителей.

Директор филиала АО «ДРСК» Сергей Чутенко доложил, что продолжается работа по установке дизель-генераторов и подключению к ним жилых домов. Уже «включили» Емар, в ближайшие часы будет подключена Лазурная. Сложная ситуация сложилась в Михайловском районе, где без света сейчас остаются более 1,5 тысячи человек, туда переброшены дополнительные бригады.

По предложению Агентства энергетики и газоснабжения Приморья, для запитки жилых массивов электричеством с кампуса ДВФУ перебросят дополнительные дизель-генераторные установки.

Главы пострадавших муниципалитетов доложили об оперативной ситуации. Параллельно восстановлению тепло- и электроснабжения продолжается уборка улиц ото льда, веток.

Олег Кожемяко обратил внимание на необходимость уборки мусора с придомовых территорий и объектов соцкультбыта, очистки ото льда дворов. Он поручил зампреду правительства края Елене Пархоменко взять этот вопрос на особый контроль. Сейчас, по ее словам, во Владивостоке работают 95 мусоровозов, администрации выдано 10 тысяч пакетов для сбора мусора, образовавшегося во дворах, в том числе веток.

Губернатор добавил, что управляющие компании, которые несвоевременно наводят порядок, будут привлекаться к ответственности.

«Административные комиссии, жилинспекция должны обратить внимание на уборку придомовых территорий, возле магазинов, социально значимых объектов», – подчеркнул он.

Отметим, с пятницы, 20 ноября, в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Его ввели в связи с прохождением циклона: аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Как пояснил заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза, введение подобного режима необходимо для мобилизации всех ресурсов на борьбу со стихией.

«Это упрощает управление всеми силами и средствами разных уровней власти на территории Приморья. Второе – позволяет нам использовать средства краевого резервного фонда по ликвидации последствий ЧС, а также давать указания органам исполнительной власти для решения поставленных задач», – обозначил он.

Напомним, что в Приморье в течение двух суток – 19 и 20 ноября – не прекращались осадки в виде дождя со снегом. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет.

Отдел новостей «В»

Фото АО «Примавтодор» / www.primorsky.ru