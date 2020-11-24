Столица Приморья перешла на газ В краевом центре развернули полевые кухни в районах, которые остаются без электроснабжения

С понедельника список адресов точек бесплатного питания пополнился еще 7 пунктами, работают уже 14: в Первомайском районе – 12, на Русском острове – 2. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в меню полевых кухонь – гречневая каша с тушенкой, горячий чай. Здесь же можно получить один газовый баллон в руки и бутылку питьевой воды. По необходимости можно залить техническую воду в принесенную с собой емкость. Никаких документов, подтверждающих прописку в пострадавших районах, не требуют.

Полевые кухни начали работать еще в воскресенье. Их услуги оказались весьма востребованы у населения. Очевидец рассказал корреспонденту «В», как разворачивали точку в районе Каштановой, 11. В воскресенье после обеда пожарные подогнали спецмашину с технической водой. К ней организовали очередь с двух сторон, заливали воду в принесенные горожанами канистры и ведра. В очередь выстроились практически все жители нескольких пятиподъездных многоэтажек. Следом приехала «бочка» с питьевой водой, и из нее затаривали жидкостью емкости, принесенные горожанами.

Правда, место для установки спецмашины было выбрано не совсем удачно – на пригорке, который обледенел. И спускаться с полными ведрами было неудобно. Горожанам в возрасте помогали более молодые соседи.

Полевую кухню обеспечило МЧС. Спасатели привезли консервы, крупу, а дрова забыли. За помощью обратились к обитателям ближайших домов в частном секторе, и они не отказали – поделились запасенными на зиму дровами. Тут же подъехали автобусы, из которых раздавали газовые баллоны и бутилированную воду. Люди, не понимающие, сколько еще им предстоит прожить без света, воды и отопления, вначале стали набирать, кто сколько сможет унести. Возник нездоровый ажиотаж. Но дежурившая полиция сумела быстро восстановить порядок, и вскоре вся процедура стала проходить в более спокойном режиме. Выдавали на руки стоящим в очереди воду и газовые баллоны по числу проживающих в квартире. Верили на слово, документы не спрашивали.

Пункты питания начинают работать с 10 часов и еду будут раздавать примерно до 18 часов. В администрации города заверили, что будут поддерживать горячим питанием горожан, которые остались без света и воды, до тех пор, пока не установится устойчивое энергоснабжение в Первомайском районе и на острове Русском, который сейчас отрезан от материковой части города, так как мост пришлось перекрыть из-за падения льда с вант.

Кстати, горожанам, в домах которых пока еще не восстановили энергоснабжение, в супермаркетах разрешают воспользоваться розетками для зарядки телефонов или планшетов. Так, в ТРЦ «Калина молл» в минувшую пятницу также не было электричества и работал только продуктовый супермаркет «Самбери», используя дизель-генераторы. Однако и там можно было зарядить свой гаджет. магазин даже установил удлинители с несколькими розетками.

Сотни людей уже воспользовались услугами полевых кухонь. Горожане просят «В» поблагодарить всех, кто помогает им пережить последствия циклонов, устраняет последствия непогоды.

Справка «В»

Пункты питания открыты по следующим адресам:

Зои Космодемьянской, 16;

Калинина, 230;

Калинина, 116;

Окатовая, 10;

Окатовая, 28;

Каштановая, 11;

Полярная, 1;

Фастовская, 20;

Харьковская, 7;

Черемуховая, 7;

Борисенко, 15;

Калинина, 277;

поселок Экипажный, остров Русский;

поселок Поспелово, остров Русский.

Татьяна ЯРМОЛЕНКО

Фото Алексея Воронина