Американские горки становятся русской рулеткой Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят триллеры «Пункт назначения. Аквапарк», «Бег» российского производства, «Взаперти» и «Вечный свет» Гаспара Ноэ. Также в прокате криминальная комедия «Афера по-голливудски» и мультфильм «Союз зверей: Спасение двуногих».

«Пункт назначения. Аквапарк» (18+)

Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро, в духе лихих 80-х, в максимально подходящем для этого старом аквапарке? Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы — все шло идеально до тех пор, пока в планы выпускников не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатиться?

Российский прокатчик добавил к названию канадского ужастика слова «Пункт назначения» для привлечения внимания. К известной франшизе данная лента никакого отношения не имеет.

«Вечный свет» (18+)

Новый фильм от одного из самых скандальных режиссеров современности Гаспара Ноэ — это посвящение кинематографу, моде и современной музыке. Гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, в котором актрисы сталкиваются с собственными демонами и жертвами моды.

«Бег» (16+)

Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность: на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

Отечественный триллер с незамысловатым сюжетом, но с крайне запутанной суперспособностью главного героя, которая еще и избыточно зарегулирована. Настраивать третий глаз методом пробежки – это, конечно, нетривиально и свежо, как и все абсурдное.

«Афера по-голливудски» (16+)

Макс Барбер – типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он наконец доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни все вечно норовит пойти не по сценарию и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным.

Фильм собрал целую плеяду голливудских пенсионеров, в том числе Роберта Де Ниро, Моргана Фримана, Томми Ли Джонса. Радует, что старики при деле. Зато вместе с ними – талантливый комик Зак Брафф, сыгравший главного героя в сериале «Клиника».

«Взаперти» (16+)

Гиперзаботливая мать Диана Шерман растит дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый ее шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Разумеется, Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать что-то неладное.

«Союз зверей: Спасение двуногих» (6+)

В суперсовременном комфортабельном мегаполисе Робо-Сити всегда порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Они – главные помощники людей и их питомцев. Единственный нарушитель спокойствия – местный Робин Гуд, бродячий пес Роджер, который крадет еду у богатых избалованных зверюшек и раздает ее бездомным. Как же он злит гламурную кошечку Белль! Вот только именно с ним придется объединиться и самой Белль, и другим баловням судьбы, когда все роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.

Фото с сайта Kinopoisk.ru