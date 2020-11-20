Дальневосточный Дед Мороз приглашает на день рождения. В субботу Наш Дед Мороз отпразднует свой день рождения во Владивостоке в предстоящие выходные. Праздник (0+) пройдет в субботу, 21 ноября, на площади в районе ул. Адмирала Фокина, возле ТРЦ Clover House. Начало в 13.00, сообщат пресс-служба городской администрации.

Знающие люди говорят, что дальневосточный Дед Мороз живет на Русском острове. Ежегодно в преддверии зимы он отмечает свой день рождения. И вот уже третий год подряд будет принимать поздравления от жителей и гостей Владивостока.

На празднике главного зимнего волшебника выступят творческие коллективы края, пройдут игры, конкурсы и мастер-классы. Традиционно свои лучшие работы представят мастера декоративно-прикладного творчества со всего Дальнего Востока.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА