Что раскопал Арсеньев? В Доме-музее Владимира Арсеньева начала работу выставка «Арсеньев. Археология» (0+), которая рассказывает об одном из направлений деятельности Владимира Клавдиевича.

Изучая письменные источники, проводя археологические разведки и раскопки, интересуясь легендами и мифами, бытующими у коренных жителей, он по кусочкам собирал прошлое Уссурийского края. Вместе с трудами предшественников и соратников – Буссе, Маргаритова, Пальчевского и других работы Арсеньева стали основой для следующих поколений исследователей. А сам Владимир Клавдиевич по праву вошел в историю дальневосточной археологии.

На выставке вы сможете познакомиться с частью археологической коллекции, переданной в музей самим Арсеньевым, подготовленными им картами с указанием проведенных разведок, фотографиями с места работ и его научными работами по археологии Дальнего Востока.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Домом-музеем Владимира Арсеньева