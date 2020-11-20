В День самбо четырехкратный чемпион мира показал фирменные броски 12 лет назад, 16 ноября 2008 года, в нашей стране появился новый официальный праздник – Всероссийский день самбо.

В спорткомплексе «Молодежный» Приморского государственного училища олимпийского резерва в минувший понедельник собралось более ста юных воспитанников школы «Самбо-80» и всех городских секций самбо, а также их тренеры, представители общественности. Праздник был организован Дальневосточным филиалом Всероссийской ассоциации «Мы родом из самбо».

Директор училища четырехкратный чемпион мира по самбо, заслуженный мастера спорта Александр Аксенов рассказал об истории и традициях этого вида спорта, недавно получившего олимпийский статус. Кстати, именно во Владивостоке на Корабельной набережной четыре года назад был открыт единственный в мире памятник родоначальнику самбо – легендарному разведчику Василию Ощепкову. А на фасаде дома № 11 на улице 1-й Морской установлена мемориальная доска в честь жившего здесь родоначальника дальневосточного самбо заслуженного тренера СССР, почетного гражданина Владивостока Виктора Сорванова.

В ходе мастер-класса Александр Аксенов в деталях продемонстрировал ребятам арсенал своих фирменных бросков, принесших ему победы в соревнованиях самого высокого ранга, и пожелал ребятам продолжать и развивать эти победные традиции.

Евгений КОЗУБ, специально для «В»

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