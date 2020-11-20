Картингисты Приморья провели лучший сезон в истории Несмотря на тяжелый год, приморские пилоты показали наилучшие результаты в соревнованиях российского уровня, сообщает sportprimorsky.ru.

Гонщики из Владивостока участвовали практически во всех дисциплинах под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ): в многоэтапном чемпионате страны, Grand Prix серии Ротакс Макс и Кубке Черного моря.

Альвина Борисова – известная спортсменка, многократная чемпионка Приморского края и ДФО, победительница и призер международных автоспортивных соревнований – бросила вызов картинговой серии Ротакс Макс. Вызов был принят, и она получила приглашение на участие в гонке Grand Prix, где разыгрывалась путевка на чемпионат мира в Португалии. Месяц упорных тренировок и подготовки – и приморская команда (Альвина Борисова, тренер Алексей Украинец) и группа поддержки вылетели в Сочи. Там на месте у ребят начали возникать проблемы. Сначала Альвину отказывались допускать к соревнованиям, затем через некоторое время разрешили участвовать, но сообщили, что на розыгрыш путевки на мировой финал она претендовать не может. Но Альвина прошла все отборы и в финале выиграла эту сложную гонку с большим отрывом у соперников.

Через неделю на трассе сочинского картодрома стартовал этап традиционного Кубка Черного моря. В «королевском» классе KZ-2 в финал пробился Филипп Гуменюк из Владивостока. В жесткой борьбе спортсмен «заехал» на вторую ступеньку подиума, пропустив вперед только вице-чемпиона России.

Впервые два спортсмена из Владивостока – Ярослав Матренин (тренер Алексей Украинец) и Марк Пилипенко (тренер Марк Шульжицкий) – разыграли между собой золотую медаль Академии РАФ в классе «Мини».

Все лето на главных гоночных трассах страны проходили этапы первенства России, и впервые победителем соревнований стал юный приморский пилот Ярослав Матренин.

Такой урожай призовых медалей в турнирах показывает высокий уровень картинга в Приморье и большой потенциал в развитии автоспорта.

Геннадий ИВАНЦОВ

Фото предоставлено участниками соревнований