Боксер из Находки победил титулованных спортсменов на всероссийском турнире Спортсмен отделения бокса Краевой спортивной школы олимпийского резерва Никита Чирвон стал победителем всероссийского турнира класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко, сообщает краевое министерство физкультуры и спорта.

Соревнования завершились 14 ноября в Омске, в них участвовали 64 спортсмена из 18 регионов страны.

Никита Чирвон провел три боя. В финале спортсмен из Находки победил омского боксера мастера спорта международного класса, трехкратного чемпиона Европы Илью Богатырева. Финальный поединок был остановлен во втором раунде за явным преимуществом Чирвона.

По словам тренера приморского боксера Глеба Устюжанина, для его воспитанника это были первые соревнования среди взрослых спортсменов 18 лет и старше.

«Очень сложный турнир, в финале Никите противостоял титулованный соперник, которого поддерживали местные болельщики. Поэтому победить было вдвойне приятно. Это результат усердных тренировок. Мы готовились в Находке, где у нас были отличные спарринг-партнеры», – подчеркнул тренер Краевой спортивной школы олимпийского резерва.

Никита Чирвон – неоднократный победитель и призер молодежных российских и международных турниров. Став победителем этих соревнований, он выполнил норматив мастера спорта России. В ближайшее время спортсмен в составе сборной Приморья будет готовиться к выступлению на чемпионате России по боксу, который пройдет в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря.

Отдел новостей «В»

Фото Краевой спортивной школы олимпийского резерва