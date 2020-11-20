Приморец одержал победу в «Битве чемпионов» Чемпион мира по кудо Евгений Шаломаев победил на форуме боевых искусств «Битва чемпионов» в Москве.

В зрелищном равном поединке он одержал победу с разногласием судейских записок над двукратным чемпионом мира по киокусинкай Виталием Ишахнели, сообщает sportprimorsky.ru.

Участниками «Битвы чемпионов» в разные годы были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко, Олеся Коваленко, Александр Устинов, Ирина Быкова, Алан Караев, Бату Хасиков, Артем Вахитов, Игнасио Санчес и другие.

Почетным гостем этого турнира был президент Российской Федерации Владимир Путин.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта sportprimorsky.ru