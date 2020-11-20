Кому пандемия, а кому – повод для наживы Мошенники постоянно ищут новые варианты хищения денежных средств. В каждой новой для граждан обстановке злоумышленники используют различные предлоги для обмана.

Так, в Уссурийске зарегистрировано несколько случаев обмана новым изощренным способом. В дежурную часть отдела полиции с сообщением о мошеннических действиях обратились несколько индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на пошиве и ремонте одежды, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску. По словам заявителей, мошенники действовали по следующей схеме: на мобильный телефон поступал звонок якобы от заместителя главы администрации Уссурийского городского округа. Далее «чиновник» сообщал: администрация округа просит ателье отшить крупную партию защитных масок.

Звонивший предлагал заключить сделку на очень выгодных условиях, при этом гарантировал оплату всех расходных материалов. В течение дня лжечиновник перезванивал уже с личной просьбой – положить деньги на указанные им мобильные телефоны, обещая все вернуть при встрече. Заявители переводили деньги мошеннику. Одна из потерпевших лишилась 6 тысяч рублей. Когда предприниматели пришли в администрацию на прием, выяснилось, что это обман. Заявители обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Стоит отметить, что в прошлом году зарегистрировано несколько случаев мошенничеств, совершенных аналогичным способом. Совершая звонок в организацию работнику низшего звена от имени его начальника, мошенник сообщает о возникших проблемах с сотрудниками надзорных органов либо о предстоящей проверке их организации, в связи с этим ему необходимы денежные средства из кассы, которые срочно нужно передать. Испугавшись, сотрудник выполняет просьбу своего якобы начальника и передает присланному от «руководителя» лицу денежные средства.

Посредником в передаче денег выступает водитель такси, который осуществляет поступившую заявку, не подозревая о совершаемом преступлении.

Полиция рекомендует гражданам, попавшим в такую ситуацию, перезвонить и уточнить, действительно ли разговор состоялся с тем человеком, чьим именем представился звонивший. О мошеннических действиях необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного – 102).

Отдел новостей «В»