На Русском готовят лыжню Продолжается обустройство будущей трассы для беговых лыж. Как поясняет пресс-служба администрации Владивостока, она появится неподалеку от школы № 5 в поселке Канал.

Помимо самой трассы здесь подготовят всю необходимую инфраструктуру.

«В стартовом городке появятся раздевалка, кафе, пункт проката, технический блок для оборудования. Будет установлена мобильная система искусственного оснежения. Кроме того, закуплен снегоход, фреза для подготовки трассы и другое оборудование. На трассе откроется бесплатный прокат, для чего мы закупили дополнительно 200 комплектов лыж», – перечислил специалист управления физической культуры и спорта Валерий Курочкин.

Сейчас на объекте уже подходят к концу земляные работы. Кроме того, с участка было вывезено большое количество мусора, который незаконно складировали в лесополосе.

«Специалисты МБУ «Содержание городских территорий» провели планировку и отсыпку территории стартового городка и самой лыжной трассы, обустроили площадки для размещения емкостей с водой, подготовили участок для парковки», – дополнили в управлении дорог и благоустройства.

Открытие лыжни будет возможно, как только позволят погодные условия. К искусственному оснежению трассы можно приступать только при устойчивой минусовой температуре.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru