Право на жилье: надо успеть В этом году во Владивостоке 99 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 86 из них уже заключили договоры на приобретение жилья, долевое строительство или возведение дома и получили субсидию. Общая сумма выплаченных средств составила 104,3 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Остальные участники программы должны успеть использовать свое право на приобретение жилья и получение субсидии до конца текущего года.

Как уточнили в управлении по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока, среди участников программы немало многодетных семей и семей с двумя детьми. Так, в одной семье – четверо детей, восемь семей растят по трое детей, в 14 – по два ребенка. Две многодетные семьи приняли решение на средства субсидии построить индивидуальные жилые дома, остальные участники программы приобретают жилье на вторичном рынке или используют выплату в долевом строительстве.

Напомним, что участником подпрограммы может быть молодая семья, состоящая в зарегистрированном браке, или неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного и более детей, проживающая и зарегистрированная на территории Владивостока. Возраст обоих супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении в список претендентов в планируемом году не должен превышать 35 лет.

Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилой площади, а также иметь достаточные средства, позволяющие получить кредит или оплатить оставшуюся сумму покупки (без учета субсидии).

За время действия подпрограммы с 2014 года во Владивостоке свои жилищные условия улучшили 720 молодых семей, общая сумма произведенных социальных выплат составила 706,5 млн рублей.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru