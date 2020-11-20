Ухаживать за инвалидами научат дистанционно С начала года обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольными людьми и инвалидами прошли почти 500 человек, часть из них – удаленно, сообщает пресс-служба правительства края.

Поясним: обучение практическим навыкам ухода – обязательное условие получения ежемесячной выплаты для тех граждан, которые вместо трудовой деятельности или обучения в образовательных организациях ухаживают за нетрудоспособными инвалидами I группы, инвалидами детства I группы, имеющими 3-ю степень ограничения способности к самообслуживанию. Размер средней выплаты в 2020 году составляет 12,5 тысячи рублей.

Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

«Сегодня такую выплату получают более 360 приморцев, окончивших курсы «Школы реабилитации». Из краевого бюджета на эти цели направлено почти 32 миллиона рублей», – пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Учитывая действующий в крае режим повышенной готовности из-за эпидемии COVID-19, специалисты Приморского центра социального обслуживания населения организовали обучающую программу в дистанционном формате.

«Со всеми желающими пройти обучение и оформить выплату мы работаем в удаленном режиме. Ссылки на теоретические материалы, обучающие видеоролики и практические задания при необходимости специалисты направляют по электронной почте», – рассказывают организаторы.

Полезные видеоуроки и информацию о том, как пройти обучение для оформления выплаты, можно найти на сайте Приморского центра социального обслуживания населения.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря Новикова (правительство Приморского края)