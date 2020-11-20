Предприятиям напоминают: вы ответственны за свою территорию Представители городских предприятий и организаций приступили к уборке подведомственных территорий от снега и наледи.

«Зоны ответственности по уборке подведомственных территорий от снега и наледи во Владивостоке четко поделены. Стоит отметить, что многие организации проявили ответственность и вовремя приступили к уборке своих территорий», – сообщили специалисты.

Специалисты мэрии подчеркивают, что нарушение норм и правил благоустройства влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 80 тысяч рублей.

Кстати, владельцам машин настоятельно советуют не парковать машины под деревьями и близко к крышам зданий – возможно падение сосулек, веток, деревьев и т.д.

Отдел новостей «В»

Фото административно-территориального управления