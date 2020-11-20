«За пределами»: что ты знаешь о войне? Жителей Приморья приглашают пройти международный исторический квест, посвященный событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Испытание состоится 21 ноября в 22.00 по местному времени в режиме онлайн, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как уточнили в департаменте по делам молодежи Приморского края, участникам исторического квеста «За пределами» предложат примерить роль журналистов-профессионалов. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, активистам предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, посетив виртуально музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и тщательно изучить настоящие архивные документы.

Квест организован Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Чтобы проверить свои знания, необходимо будет пройти на официальный сайт проекта (https://intgame.ru/wwii).

«Одна из ключевых целей квеста – противодействие фальсификации истории и привлечение подрастающего поколения к изучению истории Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморья Елена Томчук.

Квест будет проходить на четырех языках: английском, русском, французском и испанском. Победители получат ценный приз – путешествие в один из городов России.

Отдел новостей «В»