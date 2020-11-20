Неотложные обращения вносят в спецсистему поручений В администрации Владивостока продолжает работу колл-центр по информированию граждан о коронавирусной инфекции. Неотложные обращения теперь передаются в поликлиники города через электронную систему МФЦ, сообщает пресс-служба мэрии.

На все интересующие вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, горожанам отвечают по телефону 8 (423) 2614-380. Звонки принимают студенты-старшекурсники медицинского университета и их кураторы. Ежедневно им поступает от 150 до 500 обращений. Основная задача сотрудников – оказать консультационную помощь: что нужно делать при появлении симптомов заболевания, где сдать анализы, номера телефонов поликлиник и т.д. Часть неотложных обращений – а это порядка 10 % – теперь вносятся в специальную систему поручений, организованную на базе МФЦ.

Как пояснили специалисты мэрии, если, например, пациент не может дозвониться до поликлиники, мы вносим в систему все его данные, создаем заявку и отправляем в МФЦ. Оттуда эти обращения распределяются напрямую в поликлиники, где вызов фиксируется. И врача направляют к пациенту. Таким же образом передается часть обращений в Роспотребнадзор, краевой минздрав и другие ответственные органы.

Принимают звонки в колл-центре ежедневно с 8.00 до 20.00. Отметим, что обращаются за помощью сюда жители не только Владивостока, но и других населенных пунктов Приморья. В этом случае специалисты рекомендуют звонить на горячую линию краевого министерства здравоохранения Приморья по номеру 8 (423) 260-50-98 либо обращаться в колл-центры, организованные в муниципалитетах Приморья.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru