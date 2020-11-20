Смастери игрушку – пожелай городу счастья С 20 ноября администрация Владивостока принимает от юных жителей города работы на конкурс лучшей новогодней игрушки. Поучаствовать в создании в городе сказочной атмосферы главного зимнего праздника могут все желающие от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, приветствуются оригинальные идеи, разнообразие используемых материалов, качество исполнения и оформления игрушки. Главное требование: ее размер должен быть не менее 25 сантиметров и не более 50 сантиметров.

«Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку уже стал доброй традицией. Ежегодно мы получаем от детей большое количество разнообразных работ. Это елочные шары с красочными рисунками, объемные фигурки сказочных персонажей, символы новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», гирлянды и многое другое», – рассказывают в управлении культуры.

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 20 декабря в управлении культуры (Океанский проспект, 30). Лучшие игрушки станут украшением для живых новогодних елок, которые планируется установить в районе улицы Черемуховой, 3 и в поселке Экипажном на Русском острове. Все участники будут награждены дипломами и грамотами.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru