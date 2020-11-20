Во Владивостоке устанавливают новогодние ели Вечнозелеными красавицами в этом году украсят 13 территорий в разных районах краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Девятиметровую елку начали монтировать в микрорайоне Снеговая Падь. Местом установки была выбрана площадка между домами № 9 и № 19 на улице Анны Щетининой. Еще одну новогоднюю елку устанавливают на территории Владивостокского городского Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43. После сборки каркасов и прикрепления хвои предстоит нарядить деревья разноцветными шарами, чтобы создать волшебное праздничное настроение.

Всего Владивосток в этом году украсят 13 елок, которые разместятся в разных районах города. Главную ель традиционно установят на центральной площади города. Также украшенные искусственные елки появятся на концертной площадке у кинотеатра «Галактика» (Добровольского, 5), на автомобильном кольце улицы Окатовой, на набережной Спортивной гавани, рядом с поликлиникой № 8 (Вострецова, 4а), в сквере Суханова, в сквере на ул. Лермонтова, 81 в Трудовом, в районе домов № 32-34 в поселке Подножье Русского острова, в районе Подгорной, 13 на острове Попова.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / vlc.ru