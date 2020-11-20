В детских подарках будут «хиты» приморских кондитеров Более 40 видов конфет «Приморского кондитера» войдут в сладкие наборы для детей к Новому году от губернатора края Олега Кожемяко. Общий вес каждого подарка составит 650 граммов.

По информации министерства образования Приморья, в каждом детском новогоднем подарке будут известные и уже полюбившиеся жителям края конфеты известной шоколадной фабрики. К примеру, в наборы попадут конфеты помадные, молочные, глазированные кондитерской глазурью «Черемушковая свежесть», «Цап-царап», «Шамора», «Ливадия» и «Хасаночка», конфеты типа пралине «Гном-озорник», «Артемка», «Мышки-норушки», «Пралиновые с кунжутом», а также вафельные конфеты «Ананасные», «Кот-скороход», «Дальневосточный мишка» и «Уссурийский мишка». Маленьким любителям желейных сладостей придутся по вкусу конфеты «Фестиваль со вкусом апельсина» и «Фестиваль со вкусом яблока», сделанные на агар-агаре. Еще в подарке предусмотрены плитка темного шоколада с морской капустой и леденцовая карамель – яркие и вкусные конфеты с символичным названием «Долька счастья».

Всего, по словам первого замминистра образования края Ирины Бушмановой, в новогодней коробочке будет 36 шоколадных конфет, 8 карамельных и одна плитка темного шоколада.

Сладкие подарки от губернатора в предстоящие зимние праздники получат почти 200 тысяч приморских детей.