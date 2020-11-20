Город в ледяной глазури Сюрприз от стихии: снег с дождем, поваленные деревья, порванные провода, пустые дороги и дисциплинированные водители

В ночь с 18 на 19 ноября на Владивосток обрушился ледяной дождь. Несмотря на то что осадков за темное время суток выпало не так уж много, они причинили множество неудобств гражданам и предоставили огромный объем работ городским службам.

Вода при сильном ветре и низкой температуре мгновенно превращалась в лед. Утром все деревья, машины, провода в городской столице были покрыты ледяной глазурью. Стоит отметить, что основные трассы, которые заведомо обработали реагентами, были почищены. Движение на них оставалось достаточно свободным. Пробки образовывались только в тех местах, где были повалены деревья.

По сообщению Примгидромета, во Владивостоке за ночь выпало 10 мм осадков в виде дождя со снегом и ледяного дождя. Все городские службы были заранее проинформированы и подготовлены к встрече с непогодой. Пескоразбрасыватели проводили обработку опасных и сложных участков дорог: на трассе Седанка – Патрокл, в районе Зеленого Угла, на Сабанеева и других.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, при муниципальном дорожном предприятии был создан оперативный штаб, курирующий все действия по борьбе с непогодой. В город еще до напасти запретили въезд большегрузов. Самый крутой спуск в городе на улице Капитана Шефнера закрыли для движения.

Утром 19 ноября движение на дорогах оставалось свободным. Сильных заторов не наблюдалось. Сработали два фактора. Первый: автомобилисты послушались предостережений экстренных служб и воспользовались общественным транспортом – на маршруты, по сообщению мэрии, вышли 489 автобусов. Второй: городская техника и рабочие муниципальных предприятий боролись с последствиями непогоды без остановок начиная с вечера 18 ноября. Велась просыпка сложных участков дорог и спусков, где из-за перепада температур и перехода дождя в снег образовывалась наледь. С 4 часов утра дорожные рабочие приступили к обработке переходов, в 6 часов утра более 130 человек вышли на пешеходные зоны и лестницы для ручной уборки снега и обработки обледеневших участков спецсредствами. За одну ночь было израсходовано 412 тонн песко-соляной смеси, 115 кубометров жидкого химреагента и 38 тонн технической соли. Работы продолжаются и будут вестись в круглосуточном режиме.

Из-за сложившихся погодных условий в городе зафиксировано обрушение крупных веток и деревьев по множеству адресов. Именно они стали главной причиной заторов. Так, самым «красным» участком на карте городского трафика стал спуск с туннеля Золотого моста до улицы Некрасовской – автомобилистам приходилось объезжать преграды. При этом в самих автобусах не наблюдалось острого недостатка. А внутри салонов иногда оставались свободные сиденья.

Пресс-служба краевого ГИБДД сообщила о том, что к ним поступило 56 звонков о ДТП.

Лед покрыл и линии электропередачи. Под его тяжестью рвались провода. Были зафиксированы перебои с энергоснабжением. Специалисты сообщали, что порывы наблюдались на сетях, принадлежащих «Оборонэнерго» и АО «ДРСК». Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) докладывает, что их порывы зафиксированы только на проводах уличного освещения. Проблемы со светом наблюдались на острове Русском, на Чуркине, улицах Камской, Днепровской, Верхнепортовой, в районах бухт Улисс и Лазурной, в районе Горностая, станции Спутник, Синей сопки и других.

Были зафиксированы обрывы проводов уличного освещения.

Как отметили в Примгидромете, первый удар непогоды пришелся на южные районы Приморья. Сильный снег прошел в селе Полтавка (21 мм), в Барабаше выпало 29 мм. По прогнозам, с юга он продолжит движение по всей территории края. Ожидаются сильный ветер, осадки, гололед и метель.

В крае уборка снега ведется силами АО «Примавтодор». Снегоуборочная техника круглосуточно очищает снег и наледь на дорогах региона. Как отметили в пресс-службе правительства Приморья, по состоянию на утро четверга, 19 ноября, проезд есть по всем направлениям.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщили, что специалисты и техника АО «Примавтодор» убирают снег и обрабатывают трассы песко-соляной смесью.

«Работают до 100 единиц комбинированных дорожных машин, 38 автогрейдеров, 41 самосвал, автопогрузчики и другая техника. Гололед наблюдается в Октябрьском, Пограничном, Шкотовском, Лазовском, Партизанском, Надеждинском, Михайловском, Яковлевском районах и округах. Температура ночью колебалась от -6 до +1 градуса», – уточнили на предприятии.

Об упавших деревьях и других последствиях прохождения циклона жителей Владивостока просят сообщать по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333.

Отдел новостей «В»

Фото:

Алексея Воронина, с сайта vlc.ru, пресс-службы мэрии