Смотрите, кто рядом живет! Считаете, что мало поводов для радости? Оно и понятно: вот-вот наступит зима с ее холодами и пронизывающими ветрами, злобный вирус, кажется, лезет из всех щелей, тормозя всю активную жизнь. Но разве все так мрачно?

Посмотрите на фотографии Игоря Жабского и улыбнитесь: мир полон красок, жизни и тепла.

Фотограф, путешественник, позитивный человек, ведущий здоровый образ жизни, – так представляет себя Игорь Жабский на своих страницах в соцсетях. Он живет в пос. Покровка Октябрьского района, любит наше Приморье и считает, что каждый из нас должен знать свой край. И тех, кто живет рядом с нами. Ведь мы проходим мимо и не замечаем, как, оказывается, милы и очаровательны гусеницы, как трогательно беззащитны бабочки, как целомудренна роса на лепестке…

Понятно, что на одной газетной полосе не представишь весь фотомир Игоря Жабского. А потому мы еще поинтересуемся: почему ему так удачно позируют змеи, что за бурундук у него в друзьях, как его «модели» реагируют на вмешательство в личную жизнь и не пытался ли кто из них поставить фотографа на место? Да мало ли вопросов к человеку, который путешествует с фотокамерой.

Александра КАЛИНИНА

Фото Игоря Жабского