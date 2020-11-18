Молодежь Владивостока может открыть в себе дипломатические таланты Этому поможет международный онлайн-форум «iDIPLOMATIA: молодежь мира», который состоится 19 ноября. Участники форума получат представление о современных вызовах и угрозах в политической, экономической, экологической, технологической областях, а также о путях их решения.

Участниками форума станет молодежь более 15 стран мира. В числе участников – сотрудники управления по делам молодежи администрации Владивостока, Молодежного ресурсного центра, волонтеры города, информирует пресс-служба мэрии.

Ведущими экспертами выступят историки, медиа– и IT-специалисты, руководители молодежных объединений, эксперты в области экологии и сельского хозяйства, мультимедийной журналистики, медиаграмотности, политологии, региональной безопасности, а также кибербезопасности из России, Индии, Китая, Франции, Италии, Египта.

Программа форума включает пленарное заседание, онлайн-кинолекторий «Территория безопасности: алгоритмы победы», онлайн-конференции с экспертами. Спикеры расскажут об эффективном использовании медиатехнологий, о вопросах сохранения и приумножения культурно-исторического наследия, обеспечения кибербезопасности, о поиске путей решения таких проблем, как безработица, экстремизм, терроризм и других.

Организаторы онлайн-форума – Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», АНО по разработке и сопровождению инновационных проектов «Центр системных инициатив», комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Союз городов воинской славы.

Зарегистрироваться для участия в форуме и узнать подробную информацию можно на его официальном сайте.

Отдел новостей «В»