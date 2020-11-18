Автобусы № 5 и 79 поменяли маршруты Во Владивостоке временно изменили схемы движения автобусов № 5 «Катерная – Площадь Борцов революции – Катерная» и № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – ТД «Тихоокеанский» – ТЦ «Изумруд». В тестовом режиме автобусы будут ходить по новым маршрутам до 30 декабря. В случае положительных откликов у пассажиров схемы станут постоянными, уточняет пресс-служба мэрии.

Как поясняют в управлении транспорта администрации города, изменения на маршрутах введены в целях повышения качества транспортного обслуживания.

Автобус № 5 раньше ходил до «Катерной», сейчас конечным остановочным пунктом для него стала «Окатовая». Также до введения изменений автобус шел через остановку «Причальная», сейчас он поднимается на улицу Черемуховую.

Автобус № 79 ранее при движении с бухты Тихой в центр города проходил через улицы Харьковскую и Черемуховую. Сейчас он следует по улицам Олега Кошевого и Калинина и прямо через Золотой мост. В центре с Золотого моста этот автобус ранее сразу спускался на Светланскую, а теперь проходит через остановки «ТД «Тихоокеанский», «ВГУЭС», «Фуникулер», «ТЦ «Изумруд» и «Первая Речка».

Повторимся: до 30 декабря изменения схем будут действовать в тестовом режиме. Все это время мониторинг пассажиропотока будут вести специалисты управления транспорта администрации города.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru