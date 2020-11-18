«Переобувайте» авто уже сегодня! Дождь с дальнейшим понижением температуры воздуха и выпадением осадков в виде снега ожидается во Владивостоке в середине этой недели, предупреждают синоптики. В связи с таким прогнозом администрация города настоятельно рекомендует автомобилистам сменить летние шины на зимние, не дожидаясь осложнения дорожной обстановки, информирует пресс-служба мэрии.

Специалисты напоминают, что своевременная смена резины позволит автовладельцам избежать аварийных ситуаций и сократить количество ДТП. При неблагоприятных погодных условиях рекомендуется вообще не садиться за руль личного авто, а воспользоваться общественным транспортом.

Одновременно администрация Владивостока убедительно просит горожан не устраивать свалки из старых автопокрышек в неположенных местах, а сдавать их на утилизацию.

– Призываем автомобилистов не выбрасывать непригодные покрышки где придется, а за небольшую плату сдать их на вторичную переработку в специализированную компанию или ближайший пункт шиномонтажа, оказывающий данные услуги. Нужно понимать, что авторезину, брошенную в лесу, на пустырях и в других местах, администрация вынуждена убирать, затрачивая на это денежные средства, которые можно было направить на благоустройство города, – подчеркивают специалисты мэрии.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА / пресс-служба мэрии Владивостока