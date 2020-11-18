Обустройство новых скверов контролируют сами горожане Общественные наблюдатели совместно со специалистами Дирекции общественных пространств Владивостока проверяют, как завершается реконструкция скверов на улицах Русской и Верхнепортовой и Матросского сквера. Все три объекта благоустраиваются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», напоминает пресс-служба мэрии. Работы планируется завершить до конца осени.

В скверах в районе дома № 41б на улице Верхнепортовой и в районе Русской, 48 основные работы уже выполнены. Здесь осталось лишь уложить брусчатку, установить малые архитектурные формы и опоры освещения.

Завершается благоустройство и в Матросском сквере. В этом году здесь обустраивают ливневую канализацию, устанавливают наружное освещение и систему видеонаблюдения, а также прокладывают тротуары и стелют газон. Остальные работы запланированы на следующий год.

– Ход работ в скверах общественных наблюдателей удовлетворил. Замечаний не было, – рассказал руководитель МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» Салават Галиев.

Сдача этих объектов запланирована на конец ноября. Кроме того, завершается благоустройство в скверах в районе «Авангарда» и на острове Попова.

Напомним, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» во Владивостоке уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на «Дальзаводе» и сквер Игнатьева на Первой Речке.

Отдел новостей «В»

Фото МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока»